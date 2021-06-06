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Израильский вингер рассказал, с кем обращается больше всего в Шахтере.

Атакующий полузащитник Шахтера Манор Соломон поведал о том, с кем из одноклубников поддерживает более тесные отношения, а также влиянии на этого языкового барьера.

"С Додо довольно много общаемся. Поначалу нам было тяжело с ним находить контакт, потому что я не владел португальским. Сейчас я уже немного говорю, этого достаточно, чтобы общаться".

"Мой хороший друг – Жуниор Мораес, который взял надо мной шефство, когда я пришел в команду. Он говорит на английском, очень мне помогал, много советовал. До сих пор он мой хороший друг. Также мы довольно много общаемся с Тете, потому что я уже владею португальским", — сказал Манор Соломон в эфире Youtube-шоу Правила жизни.

В прошлом сезоне Соломон принял участие в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, ранее израильский вингер рассказал о восхищении Лионелем Месси и о подробностях перехода в донецкий Шахтер.