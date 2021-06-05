Украина

Израильтянин рассказал о своем кумире и о том, когда узнал об интересе Шахтера.

Манор Соломон рассказал о восхищении Лионелем Месси и о подробностях перехода в донецкий Шахтер.

"Я думаю, что каждый игрок, когда смотрит на Месси восхищается им. Думаю, что он как пришелец. Невозможно повторить все, как делает он. Я смотрю на его игру и пытаюсь взять лучшее. Невозможно повторить все за ним, ведь он один из лучших в истории футбола. Быть таким как он невозможно.

Переход в Шахтер? Мне сказали, что по мне есть предложение от Шахтера. Вместе с моим агентом начали изучать все о клубе. Какие есть достижения, как выступает команда в чемпионате, историю команды изучали. Открыл для себя, что это очень хороший клуб, который регулярно поставляет игроков в большие клубы. Это отличное место для дальнейшего прогресса", — сказал Манор Соломон в эфире Youtube-шоу Правила жизни.

В прошлом сезоне Соломон принял участие в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что Манор Соломон входит в список интересов Арсенала.