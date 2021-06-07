Украина

Команда Андрея Шевченко готовится к последнему спаррингу перед Евро-2020.

Сборная Украины сойдется в противостоянии товарищеского характера с национальной командой Кипра в рамках подготовки к Евро-2020. Данный матч состоится 7 июня на стадионе ОСК Металлист в Харькове.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Прямая онлайн-трансляция начнется в 18:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 19:00.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор в этот же день на телеканале ТРК Украина в 23:00 по киевскому времени, а также 8 июня либо на Футбол 2 в 08:35, либо на Футбол 1 в 16:35

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния сборную Украины.