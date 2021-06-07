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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на товарищескую игру сборных.

Сборная Украины сойдется в противостоянии товарищеского характера с Кипром в рамках подготовки к Евро-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Андрея Шевченко.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Кипра оценивается показателем 9,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что украинская команда выиграет с разницей в минимум три мяча. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,30.

Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.