Украина

Форма "сине-желтых" на Евро-2020 утверждена в соответствии с правилами экипировки.

Накануне сборная Украины представила форму, в которой команда будет выступать на Евро-2020. Главным ее атрибутом стало очертание страны. Само собой, с Крымом, Донецком и Луганском.

Позднее депутат Госдумы России потребовал от УЕФА запретить форму сборной Украины. Политику не понравилось изображение контуров Украины на футболке нашей команды, и он назвал форму "выражением политической позиции, которая разнится с позицией России".

Тем не менее, УЕФА одобрил форму сборной Украины.

"Футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — именно такой ответ получило издание "Спорт-Экспресс", когда подало соответствующий запрос.

Сегодня, 7 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Кипра.