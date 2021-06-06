Украина

Президент УАФ Андрей Павелко презентовал новые комплекты формы главной команды страны.

Национальная сборная Украины продолжает активную подготовку к предстоящему чемпионату Европы не только на футбольном поле. На Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко выступят в новых комплектах формы, которые презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, написав обращение к болельщикам:

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой – особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу".

"Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна".

"Где "Слава Украине!" соответствуют лозунгом "Героям слава!" и который теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы".

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска до Ужгорода, будет поддерживать их в каждом матче".

"Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко".

Футбол и национальная сборная – объединяют Украину. Слава Украине!

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