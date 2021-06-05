Украина

"Горняки" хотят усилить атакующую линию.

Шахтера рассматривает возможность подписания нападающего Аякса Лассины Траоре в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "горняки" видят в представителе Буркина-Фасо нужного игрока для линии атаки.

В прошлом сезоне Траоре провел 31 матч в футболке Аякса, отметившись 12 голами и 12 результативными передачами.

Также на счету африканского форварда есть 14 поединков в футболке национальной сборной — в них он забил пять голов.

Контракт Траоре с Аяксом завершается в конце следующего лета, а потому нидерландский клуб будет более нацелен на его продажу.