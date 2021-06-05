"Горняки" хотят усилить атакующую линию.
Лассина Траоре, getty images
05 июня 2021, 01:07
Шахтера рассматривает возможность подписания нападающего Аякса Лассины Траоре в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "горняки" видят в представителе Буркина-Фасо нужного игрока для линии атаки.
В прошлом сезоне Траоре провел 31 матч в футболке Аякса, отметившись 12 голами и 12 результативными передачами.
Также на счету африканского форварда есть 14 поединков в футболке национальной сборной — в них он забил пять голов.
Контракт Траоре с Аяксом завершается в конце следующего лета, а потому нидерландский клуб будет более нацелен на его продажу.