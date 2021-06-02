Украина

"Горняки" выложат за бразильского хавбека около 18 миллионов евро.

Агент полузащитника Бенфики Педриньо Уилл Дантас подтвердил, что бразильский хавбек близок к тому, чтобы стать игроком донецкого Шахтера.

"Каждый игрок любит играть, особенно такой индивидуальный игрок, как Педриньо. Появилась такая возможность и Роберто Де Дзерби она очень нравится.

На самом деле это не то, чего я хотел. Я бы хотел, чтобы он больше играл, контактировал с болельщиками на поле, чтобы иметь возможность доказать то, о чем о нем всегда говорили.

Педриньо уходит немного разочарованным, но жизнь не всегда такая, как мы хотим. Всегда есть какие-то препятствия на пути", — приводит слова Дантаса Visão de Mercado со ссылкой на Antena 1.

По информации Record, "горняки" могут выложить за бразильца около 18 миллионов евро — сумму, которую Бенфика заплатила Коринтиансу в прошлом году.

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