Украина

Соглашение с грузинским нападающим рассчитано на три года.

Бывший нападающий Ингульца Ника Сичинава продолжит свою карьеру в составе Колоса, сообщает пресс-служба клуба из Ковалевки.

Соглашение с 26-летним грузинским форвардом рассчитано на три года. Футболист достался Колосу бесплатно, так как у него закончился контракт с клубом из Петрово.

Сичинава присоединился к Ингульцу в 2016 году, а до этого выступал за грузинские клубы ВИТ и Колхети, а также российский Волгарь.

В минувшем сезоне Сичинава провел 22 поединка, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Колос занял четвертое место и обеспечил себе место в квалификации Лиги Конференций.

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