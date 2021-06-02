Украина

Бразилец может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ.

Луганская Заря и ковалевский Колос заинтересованы в подписании полузащитника Львова Шины. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, луганский клуб уже начал переговоры по бразильцу и находится в шаге от его подписания.

Колос также претендует на лучшего игрока УПЛ в марте, однако переговоры с ним пока не начались.

В минувшем сезоне Шина сыграл за Львов 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола. В Украине он также выступал за Карпаты.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Шину в 300 тысяч евро, а его контракт со Львовом действует до конца 2023 года.