Бразилец может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ.
Шина, ФК Львов
02 июня 2021, 20:55
Луганская Заря и ковалевский Колос заинтересованы в подписании полузащитника Львова Шины. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, луганский клуб уже начал переговоры по бразильцу и находится в шаге от его подписания.
Колос также претендует на лучшего игрока УПЛ в марте, однако переговоры с ним пока не начались.
В минувшем сезоне Шина сыграл за Львов 14 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола. В Украине он также выступал за Карпаты.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Шину в 300 тысяч евро, а его контракт со Львовом действует до конца 2023 года.