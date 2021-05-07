Украина

Football.ua подводит итоги 25-го тура УПЛ.

В первый игровой день тура голов было забито не особо много. Стартовал тур матчем в Мариуполе, куда приехало киевское Динамо. В этом поединке голов не было 0:0. Заря минимально обыграла Днепр-1 благодаря голу Юрченко с пенальти 1:0. А в центральном матче тура Ворскла и Десна расписали мировую 1:1, Колос же обеспечил себе выход в еврокубки, одержав выездную победу над Александрией 2:0.

В четверг Рух не заметил Олимпик и добыл крупную победу 3:0. Ингулец благодаря дальнему точному удару Бартуловича обыграл Львов. А самый крупный счет был зафиксирован в Киеве на НСК Олимпийском, где Шахтер разбил Минай со счетом 4:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25 ТУР

Мариуполь остановил победное шествие Динамо

"Азовцы" сумели хорошо настроиться на Динамо и с первых минут показали, что гостям будет непросто в этом матче. Бондаренко и Топалов имели несколько неплохих моментов на старте поединка, но хорошо в этих эпизодах действовал Денис Бойко. Чуть позже Динамо выровняло игру, а после и вовсе завладело инициативой, но при этом опасные моменты у ворот Гальчука создавались очень тяжело. Основную опасность воротам Мариуполя несли стандарты, где угрожали воротам центральные защитник киевлян: Денис Попов и Илья Забарный.

Во втором тайме Карлос Де Пена оставил свою команду в меньшинстве, а матч абсолютно логично закончился со счетом 0:0.

Днепр-1 снова хорошо играет с командой из топ-3 и снова проигрывает

Команда Игора Йовичевича показала очень неплохой футбол в матче против Зари. Днепр-1 показал, что если бы не провалил первую часть сезона, то вполне бы мог бороться за высокие места в турнирной таблице. Днепряне очень неплохо выходили в быстрые атаки и имели несколько неплохих моментов. Пихаленок издали проверял голкипера Зари, но Мацапура в этом матче действовал безошибочно.

Во втором тайме Заря перехватила инициативу и создала несколько хороших моментов. Даниил Игнатенко усложнил задачу своей команде, когда на 69-й минуте пошел в неоправданно грубый стык с Жуниором Реисом. После просмотра VAR Дмитрий Кривушкин абсолютно заслуженно продемонстрировал прямую красную игроку Днепра-1. Луганчане усилили свое давление и на 79-й минуте матча Назарина заработал пенальти. Его реализовал Юрченко. Этот гол стал победным в матче.

Десна "побеждает" Ворсклу 1:1

Полтавская команда начала матч против Десны очень сильно. Подопечные Юрия Максимова оказывали большое давление на своего соперника. Гости то и делали, что раз за разом допускали ошибки в обороне. Абсолютно логичным стал гол Оливье Тилля на 18-й минуте матча. Отмечаем классную комбинацию Ворсклы.

Ближе к перерыву Десне удалось выровнять игру, а во втором тайме и вовсе завладеть инициативой. Черниговцы начали наседать на ворота Ризныка, создавая свои моменты. На 54-й минуте матча 37-летний Гитченко сравнял счет ударом головой. После забитого гола был отрезок, где Десна могла забивать еще, но хорошо сработал голкипер Ворсклы. В концовке встречи команды обменялись острыми моментами, но никто больше не забил.

Колос снова в еврокубках

Команда Руслана Костышина приехала в Кропивницкий с пониманием того, что свою задачу по выходу в еврокубки необходимо решать здесь и сейчас в матче против Александрии. Команда Костышина справилась с этой задачей, сделав это уже в фирменном прагматичном стиле – минимальное количество моментов, стандарты плюс хорошая реализация. Александрийцы же нанесли на 5 ударов по воротам больше, но так и не сумели забить хотя бы один гол. За Колос отличились Петров с пенальти и Ореховский ударом головой.

Рух набрал ход на финишной прямой

Львовская команда просто смяла своего соперника в первом тайме. Рух с первых минут загнал Олимпик в свою штрафную и не выпускал его оттуда первые полчаса. А когда позади было 26 минут матча счет на табло уже был 3:0 в пользу хозяев. Игра была сделана. Олимпик изредка осуществлял свои атакующие вылазки, но это и близко не было похоже на то, что команда способна вернуться в игру.

Отдельно хотелось бы отметить второй гол Борячука. Вся атака получилась классной. Форвард львовян осуществил впечатляющий рывок и был вознагражден точной передачей на голову. Завершающий удар головой также получился хорош.

Мало моментов, мало голов

Львов уже решил свою задачу сохранения прописки, а вот Ингульцу предстояло сделать это в предстоящей встрече. Видимо мотивация подопечных Сергея Лавриненко и стала главным фактором в достижении победного результата. На 11-й минуте матча 35-летний Младен Бартулович сам протащил мяч к штрафной Львова, увидев, что защитники пятятся назад и никто его не встречает, нанес дальний удар. Он стал единственным голевым в матче. Мог Львов отыграться, несколько хороших моментов было у Назария Ныча, но огорчить Крынского у него так и не получилось.

"Поминайный" обед

Минай как мог откладывал свой вылет из УПЛ. По каким-то причинам игроки Миная отказывались выходить на поле, но матч в итоге все-таки состоялся.

Минай закрылся в раздевалке и

отказывался выходить на матч против Шахтера

На футбольном поле Шахтер не оставил никаких шансов своему сопернику и добыл легкую победу. Минай пытался выходить из обороны в атаку за счет коротких передач, а Шахтер постоянно подлавливал на этом своего соперника. Контрпрессинг игроков донецкого клуба был на хорошем уровне. То ли настолько был хорош Шахтер, то ли настолько плох Минай уже не имеет никакого значения. По итогу два гола на свой счет записал Степаненко и еще по разу отличились Майкон и Манор Соломон.

Статистика по игрокам

Перед последним туром УПЛ все лидеры остались на своих позициях. Кулач пока первый в гонке бомбардиров, а Алан Патрик лучший по количеству голевых передач

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Этот тур дал ответы на многие вопросы. Окончательно сформирована тройка призеров, Колос обеспечил себе еврокубки, а Минай вылетел. Единственная интрига перед последним туром – Десна или Ворскла? Кто из этих клубов заберет последнюю еврокубковую путевку?

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 25 19 5 1 56 15 41 62 2 Шахтер 25 15 6 4 53 19 34 51 3 Заря 25 14 5 6 42 21 21 47 4 Колос 25 10 11 4 36 23 13 41 5 Десна 25 10 8 7 37 28 9 38 6 Ворскла 25 10 8 7 35 29 6 38 7 Днепр-1 25 8 5 12 35 37 -2 29 8 Александрия 25 8 5 12 32 35 -3 29 9 ПФК Львов 25 8 4 13 24 50 -26 28 10 Рух 25 6 9 10 26 38 -12 27 11 Ингулец 25 5 11 9 24 38 -14 26 12 Мариуполь 25 5 8 12 23 40 -17 23 13 Олимпик 25 6 3 16 27 47 -20 21 14 Минай 25 4 6 15 15 45 -30 18

Следующий тур

По вывеске 26-й тур чемпионата имеет два неплохих противостояния: Колос – Динамо и Заря – Александрия. Но на деле эти матчи уже не нужны ни одной из команд, а Динамо с Зарей точно выставят резервные составы, поскольку через 4 дня их ждет очная встреча в финале Кубка Украины.

Особое внимание матчам Мариуполь – Десна и Минай – Ворскла. Если Десна выиграет свой матч, то независимо от результата матча Ворсклы против Миная заберет еврокубковую путевку себе. Так что подопечным Юрия Максимова надо побеждать и надеяться на Мариуполь.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 26 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua