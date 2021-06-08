Украина

Футболист рассказал о своем переходе в другой клуб.

Новичок ковалевского Колоса Ника Сичинава прокомментировал свой переход в команду Руслана Костышина.

"После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с Ингульцом со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.

Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. Колос для меня был приоритетным вариантом в Украине", — рассказал Сичинава.

Отметим, что соглашение с 26-летним грузинским форвардом рассчитано на три года. Футболист достался Колосу бесплатно.

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