Украина

Президент оценил комплект новой формы национальной команды.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую форму сборной Украины, в которой она сыграет на Евро-2020.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", — написал Владимир Зеленский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Депутат Госдумы потребовал от УЕФА запретить форму сборной Украины.