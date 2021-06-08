Президент оценил комплект новой формы национальной команды.
Владимир Зеленский, instagram.com/zelenskiy_official/
08 июня 2021, 22:52
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую форму сборной Украины, в которой она сыграет на Евро-2020.
"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.
Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", — написал Владимир Зеленский в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, Депутат Госдумы потребовал от УЕФА запретить форму сборной Украины.