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УЕФА опубликовал неверный список песен сборной Украины.

УЕФА накануне поделился плейлистом сборной Украины на Евро-2020. Такие плейлисты были обязаны сделать все сборные, которые примут участие на предстоящем турнире.

Туда вошли песни российских исполнителей, в частности Моргенштерна, которому запрещен въезд на территорию Украины.

В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.

"Дело в том, что композиции из перечня, которые появились в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни — Їхали Казаки группы Тінь Сонця.

В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан", — пишется в заявлении УАФ.