Украина

"Горняки" ведут переговоры с Сассуоло о переходе бразильского защитника.

Шахтер заинтересован в подписании бразильского защитника Сассуоло Марлона в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает портал Calciomercato, итальянский клуб требует за футболиста 15-16 миллионов евро, тогда как "горняки" готовы заплатить 10-12.

В минувшем сезоне Марлон провел 25 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Напомним, что бразилец работал вместе с Де Дзерби в Сассуоло, а первым европейским клубов защитника была Барселона.

Факт переговоров по бразильскому защитнику ранее подтвердил ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини.