"Горняки" ведут переговоры с Сассуоло о переходе бразильского защитника.
Марлон, getty images
09 июня 2021, 18:39
Шахтер заинтересован в подписании бразильского защитника Сассуоло Марлона в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает портал Calciomercato, итальянский клуб требует за футболиста 15-16 миллионов евро, тогда как "горняки" готовы заплатить 10-12.
В минувшем сезоне Марлон провел 25 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.
Напомним, что бразилец работал вместе с Де Дзерби в Сассуоло, а первым европейским клубов защитника была Барселона.
Факт переговоров по бразильскому защитнику ранее подтвердил ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини.