Украина

Бразильский защитник может перебраться в донецкий клуб вслед за главным тренером Сассуоло.

Защитник Сассуоло Марлон в летнее трансферное окно может перейти в состав Шахтера. Об этом сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на слова асситента директора по футболу "горняков" Карло Николини.

"Мы действительно заинтересованы в услугах Марлона. Главный тренер Роберто Де Дзерби ценит его способности и хочет видеть его в своей команде. Мы ведем переговоры с Сассуоло", — сказал Николини.

В минувшем сезоне Марлон провел 25 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Шахтер узнал потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

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