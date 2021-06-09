Украина

Футболист уже "одной ногой" в донецком клубе.

Португальская Бенфика на своем официальном сайте объявила о продаже хавбека Педриньо донецкому Шахтеру.

Украинский клуб пока не подтвердил приобретение футболиста. Однако Бенфика сообщила, что получит за бразильца 18 миллионов евро.

Если трансфер все же состоится, то Педриньо может стать вторым самым дорогим приобретением "горняков".

Первое место в списке занимает Бернард, за которого клуб заплатил 25 миллионов. На третьем месте бразилец Тайсон — 15,24 миллиона.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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