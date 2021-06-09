Украина

Бразильский полузащитник перебрался в стан "горняков".

Шахтер договорился о трансфере бразильского полузащитника Педриньо из Бенфики, сообщает официальный сайт лиссабонцев.

Португальский клуб утверждает, что получил за своего футболиста 18 миллионов евро и теперь дело осталось за медицинским обследованием и личного контракта.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее агент бразильского футболиста подтвердил договоренность с донецким клубов.