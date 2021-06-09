Бразильский полузащитник перебрался в стан "горняков".
Педриньо, getty images
09 июня 2021, 21:14
Шахтер договорился о трансфере бразильского полузащитника Педриньо из Бенфики, сообщает официальный сайт лиссабонцев.
Португальский клуб утверждает, что получил за своего футболиста 18 миллионов евро и теперь дело осталось за медицинским обследованием и личного контракта.
В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что ранее агент бразильского футболиста подтвердил договоренность с донецким клубов.