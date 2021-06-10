Украина

Запрос Российского футбольного союза был частично удовлетворен.

В УЕФА рассмотрели запрос Российского футбольного союза по поводу новой формы сборной Украины на предстоящее Евро-2020, которая вызвала широкий ажиотаж в СМИ.

По итогам запроса, УАФ подтвердила Football.ua, что слоган "Героям слава" должен быть убран из новой формы "сине-желтых".

Напомним, на новую форму команды Андрея Шевченко была нанесена карта Украины с Крымом, а также были добавлены слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".

Карта Украины на форме с Крымом не нарушает никаких правил, так как ООН признает соответствующие границы государства. Также в рамках правил размещен слоган "Слава Украине", который не является политическим.

Тем не менее, второй слоган "Героям слава" должен быть убран с экипировки национальной команды, так как он вместе с первым несет явный политический смысл.

Ранее УЕФА уже отвечал на претензии России относительно формы сборной Украины.