Украина

Бразилец только начал свои выступления на профессиональном уровне.

Как сообщает фанатский ресурс бразильского Палмейраса, луганская Заря выступила с предложением об аренде нападающего "зеленейших" Габриэля Силва Вийера, более известного как просто Габриэль Силва.

19-летний бразильский форвард может занять любую из позиций в центральном фронте атакующей линии, обладая при этом способностью наносить удары с обеих ног.

Свои выступления на профессиональном уровне в составе "поросят" данный игрок начал с 2020-го года, однако, проведя 24 матча и забив всего один гол, был вынужден вернуться на юниорский уровень, где набрал кондиции хорошие кондиции — пять голов в четырех матчах.

Предложение Зари — аренда сроком на 18 месяцев, с последующей возможностью выкупа 50% прав на Габриэля Силву за 2,6 млн евро.

Действующий контракт юного игрока рассчитан до 2025-го года, поэтому он уже успел выступить с обращением в адрес руководства клуба о том, что хотел бы продолжать выступления на родине.

Остается добавить, что портал Transfermarkt оценивает данного исполнителя в 900 тыс. евро.