Украина

Украинская команда присоединилась к футбольной общественности, адресовав слова поддержки датскому хавбеку.

Во время поединка первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии произошел непредвиденный и шокирующий инцидент: в концовке первого тайма хавбек датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон и потерял создание.

К счастью, жизни 29-летнего датчанина ничего не угрожает. Состояние Эриксена стабилизировалось, и он сейчас находится в больнице, где проходит все необходимые медицинские тесты.

Национальная сборная Украины, которая также является одним из участников чемпионата Европы-2020, решила присоединиться к футбольной общественности и поддержать Кристиана Эриксена.

"Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксена: Кристиан, держись, мы с Тобой!" — говорится в сообщении "сине-желтых" в Instagram-аккаунте УАФ.

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