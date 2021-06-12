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Результат поединка Финляндии и Дании отошел на последний план.

Во время поединка первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии произошел непредвиденный и шокирующий инцидент: в концовке второго тайма хавбек датчан Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон и потерял создание.

Из-за особенностей стадиона в Копенгагене, где проходил матч, карета скорой помощи банально не могла выехать на футбольное поле, поэтому игроки и медики были вынуждены приводить Эриксена в себя прямо на поле на глазах у всего мира.

Вашему вниманию видео одного из самых шокирующих моментов в истории чемпионата Европы:

К счастью, жизни 29-летнего датчанина сейчас ничего не угрожает, однако это, несомненно, стало результатом действий большого количества людей: медиков, футболистов и даже болельщиков, оказывавших поддержку совместными чантами.

Стоит отметить, что поединок между Данией и Финляндией все-таки решили доиграть сегодня, 12 июня. Победителем из данного противостояния вышли финны благодаря единственному голу в исполнении Похьянпало.