Украина

Луганская Заря вышла из отпуска.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал выход команды из отпуска и рассказал о сборах, которые пройдут "мужики".

"До 24 числа мы тренируемся на базе в Запорожье. Работа будет рутинной и футболистам нравится такая работа не очень, но без этого никуда. В первый день была одна тренировка. Теперь тренировки будут двухразовыми. Запланирована контрольная игра с Александрией 23 числа.

По времени ещё чёткой определённости нет. Всё будет зависеть от погоды. Сейчас разговариваем и обсуждаем время начала, так как александрийцам нужно приехать в Запорожье и спланировать обратный путь. Мы скооперируемся и согласуем точное время, которое будет для всех максимально удобным".

"Все ребята находятся в отличном настроении. Отпуск закончился, футболисты приступили к тренировкам. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты, с ними в ближайшее время будет определённость. Велосипед придумывать не будем.

Ещё раз подчеркну, что это будет та работа, которая важна и без которой никуда. Плюс, будет и медицинский осмотр. Должен быть постоянный контроль. А под конец этого сбора будем определяться с людьми, которые отправятся с нами в Турцию".

Также Скрипник рассказал о футболистах, которые подписала Заря в самом начале летнего межсезонья.

"Я детально был знаком с их футбольной биографией. К примеру, того же Булецу я хотел видеть и ранее в команде. Рад, что ребята к нам присоединились. Они смогут закрыть определённые позиции. И, конечно, Макс Имереков – это уже аксакал в украинском футболе. Наш бывший конкурент, а теперь наш игрок. Рад, что он с нами.

Планируем грамотно подготовиться к чемпионату. Это главное. К нам присоединяются новые люди, плюс есть надежда на молодёжь. Необходимо, чтобы они как можно быстрее интегрировались в команду", — сказал Скрипник.