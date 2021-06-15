Украина

Команда Виктора Скрипника подписала сразу двух игроков средней линии.

Заря на своем официальном сайте объявила о подписании контрактов с двумя полузащитниками — Ахмедом Алибековым и Сергеем Булецой.

Оба футболиста будут выступать за команду Виктора Скрипника на правах аренды. Оба арендных соглашения рассчитаны на два года.

Последним клубом Алибекова была российская Уфа, куда он перебрался в сентябре прошлого года на правах аренды из киевского Динамо. За это время он провел три матча, отыграв на поле 208 минут.

Булеца минувший сезон провел в составе Днепра-1. На его счету 22 матча, пять забитых мячей и три ассиста.

Ранее стал известен календарь первого круга на предстоящий сезон УПЛ.