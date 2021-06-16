Украина

Форвард сборной Буркина-Фасо, похоже, продолжит карьеру в УПЛ.

Нападающий амстердамского Аякса Лассина Траоре принял решение сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перебраться в чемпионат Украины.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, 20-летний форвард прилетел в Киев для подписания контракта с донецким Шахтером.

Речь идет о полноценном трансфере, финансовые детали сделки которого не уточняются. Ранее появлялась информация, что "горняки" предложили Траоре соглашение до 2026 года.

В прошлом сезоне Эредивизи Лассина Траоре провел за Аякс 12 поединков, в которых он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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