Украина

Форвард принял решение сменить клубную прописку.

Нападающий Аякса Лассина Траоре отказался от продления контракта и в ближайшее время покинет клуб.

По информации в Twitter Николо Скиры, форвард ведет переговоры с Шахтером. Сообщается, что донецкий клуб предлагает ему соглашение до 2026 года.

Срок текущего контракта Траоре с Аяксом истекает 30 июня 2022 года.

Ранее уже сообщалось, что "горняки" договорились с нидерландским клубом о трансфере футболиста. Сумма потенциального трансфера составит около 10 млн евро.