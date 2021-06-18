Украина

Футболист дал первое интервью после перехода.

Новичок донецкого Шахтера Лассина Траоре прокомментировал своей переход в клуб.

"Шахтер – большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда. Какие качества наиболее сильные? Я покажу их на поле. Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош. Готов проявить себя, чтобы помогать команде.

В прошлом сезоне видел поединок Шахтера с мадридским Реалом – он был фантастическим. Эту игру было очень интересно смотреть. В Украине не был, это мой первый визит сюда, но в интернете просматривал некоторые места. Киев — отличный город, приблизительно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь".

"В Шахтере я знаю Додо, также Тайсона, который был в команде ранее. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за Шахтер и национальную сборную.

Вчера немного пообщались с Де Дзерби. Он сказал, что рад видеть меня здесь, – я поделился тем же. С номером еще не определился. Нужно спросить у тренеров и персонала, какой номер свободен. Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за Шахтер", — сказал Траоре.

Напомним, Траоре перешел в украинский клуб из амстердамского Аякса и подписал контракт на пять лет.