Украина

Функционер Шахтера высказался о подписании контракта с 20-летним нападающим.

Шахтер объявил о подписании нападающего Лассины Траоре из амстердамского Аякса. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин прокомментировал трансфер 20-летнего буркинийца

"Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Честно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из «Аякса» так просто не уходят. У Траоре остался год контракта. Он предпочел другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас".

"Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали".

"Рассматривали ли других игроков? Конечно. Кого – это уже наша внутренняя кухня. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре".

"Трудности в переговорном процессе с Траоре и его агентом? Как и в любом переговорном процессе, были свои нюансы. Здесь хочется отметить, что агентская компания, которая представляла футболиста, достаточно сильная и известная в Европе. С ними сложно вести переговоры, но мы справились, договорились и пожали руки. Каждая сторона удовлетворена – все хорошо закончилось", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

В прошлом сезоне Эредивизи Лассина Траоре провел за Аякс 12 поединков, в которых он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач