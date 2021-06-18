Представляем вашему вниманию представления новоиспеченного форварда "горняков".
Лассина Траоре, ФК Шахтер Донецк
18 июня 2021, 20:54
Шахтер объявил о подписании нападающего Лассины Траоре из амстердамского Аякса, который подписал полноценный пятилетний контракт.
Как 20-летний форвард подписывал контракт с "горняками"? Представляем вашему вниманию видео его презентации в качестве новичка донецкого клуба:
В прошлом сезоне Эредивизи Лассина Траоре провел за Аякс 12 поединков, в которых он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач