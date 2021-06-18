Украина

Защитник Динамо и сборной Украины очень жаждал перехода в итальянский клуб.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что на него не оказывает давление интересе других клубов, что не скажешь о его состоянии два года назад.

"Давит ли то, что меня отправляют в европейские клубы? Сейчас нет. А вот два года назад, когда мы играли с Сербией и Люксембургом [в квалификации ЕВРО-2020], появилась информация о Милане. Первый раз про меня что-то такое появилось, вообще первый раз обо мне начали писать в интернете — и вот тогда да, я задумывался.

В голове крутились мысли: Милан, Милан... А сейчас вообще ничего подобного. Вот если после чемпионата Европы я буду понимать, что есть что-то серьезное, тогда и посмотрим. А пока никакого давления не чувствую", — приводит слова Миколенко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее агент футболиста заверил общественность, что у Миколенко есть все качества, чтобы играть в любой итальянской команде.