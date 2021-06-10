Украина

Защитник Динамо рассказал о положении дел в составе национальной команды.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему чемпионату Европы 2020 года, а также ответил на вопрос о большом количестве футболистов Динамо (10) в составе "сине-желтых".

"Не думаю, что сейчас надо обсуждать тему клуба пока все мы находимся в составе национальной команды. Все защищают цвета страны. Мы приехали на положительных эмоциях после клубного сезона, но о клубе сейчас не вспоминаем и не говорим.

Встреча с Луческу в Бухаресте? Я еще не видел Мирчу Луческу в Бухаресте, но я надеюсь, что у меня будет возможность пообщаться с ним перед матчами, обменяться несколькими словами.

Физическая форма? Думаю, это правильно, что нас собрали заранее, так как сезон у команд закончился в разные сроки. Сейчас мы на одном уровне физической подготовки. Думаю, мы будем на пике к первой игре.

Помощь Луческу в достижении прогресса Динамо? После того, как Луческу пришел в Динамо, мы вышли в Лигу чемпионов, поиграли на самом высоком уровне, многие — впервые. Думаю, это поможет нам на Евро-2020.

Сборная Нидерландов? Это очень сильная команда. Мы играли против юношеских сборных этой страны и это были команды с прекрасными игроками, так что всегда сложно выступать против них.

Состояние перед Евро-2020? Мои физические кондиции отличные, относительно морального состояния — присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первое Евро. Первая игра всегда вызывает волнение", — приводит слова Миколенко официальный сайт УАФ.

Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.