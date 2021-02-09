Украина

Сергей Серебренников рассказал, что украинцем интересовались многие зарубежные клубы.

Агент Виталия Миколенко Сергей Серебренников рассказал о том, что летом украинским защитником Динамо интересовались многие зарубежные клубы. Также он считает, что украинец готов выступать в любом итальянском клубе.

"Летом был интерес со стороны многих клубов. Он очень хороший футболист, который может адаптироваться в любом клубе Серии А. Сказать, что мы были близки к Наполи, не очень правильно, потому что внушающих переговоров не было.

Возобновление переговоров с Наполи? Надеюсь. Виталий готов перейти в новую лигу, будь то АПЛ или Серия А. Он достиг того момента в своей карьере, когда он может испытать новый опыт после киевского Динамо.

Наполи? Это особенный клуб, великий клуб с традициями. Я уверен, что у него есть все качества, чтобы играть в любой итальянской команде, в том числе в Наполи", — приводит слова Серебрянникова Calciomercato, ссылаясь на CalcioNapoli24 TV.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 17 поединков, в которых сделал две результативные передачи.