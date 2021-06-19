Украина

Представляем вашему вниманию видео первой тренировки форварда из Буркина-Фасо в стане "горняков".

Шахтер накануне объявил о подписании нападающего Лассины Траоре из амстердамского Аякса, который подписал полноценный пятилетний контракт.

20-летний форвард уже успел провести первую тренировку в стане донецкого клуба, видео которой опубликовала пресс-служба "горняков".

В прошлом сезоне Эредивизи Лассина Траоре провел за Аякс 12 поединков, в которых он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач

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