Представляем вашему вниманию видео первой тренировки форварда из Буркина-Фасо в стане "горняков".
Лассина Траоре, ФК Шахтер Донецк
19 июня 2021, 22:27
Шахтер накануне объявил о подписании нападающего Лассины Траоре из амстердамского Аякса, который подписал полноценный пятилетний контракт.
20-летний форвард уже успел провести первую тренировку в стане донецкого клуба, видео которой опубликовала пресс-служба "горняков".
В прошлом сезоне Эредивизи Лассина Траоре провел за Аякс 12 поединков, в которых он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач
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