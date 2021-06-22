Украина

Футболист продолжит карьеру в УПЛ.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о трансфере бразильского защитника Марлона.

Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. Он перебрался в клуб из итальянского Сассуоло.

В минувшем сезоне футболист провел за Сассуоло 25 матчей во всех турнирах, в которых не отличался голевыми действиями.

Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений в каталонской Барселоне, Флуминенсе и Ницце.

Ранее донецкий Шахтер усилился форвардом Аякса Лассина Траоре и Педриньо из Бенфики.

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