Футболист продолжит карьеру в УПЛ.
Марлон, ФК Шахтер
22 июня 2021, 12:35
Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о трансфере бразильского защитника Марлона.
Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. Он перебрался в клуб из итальянского Сассуоло.
В минувшем сезоне футболист провел за Сассуоло 25 матчей во всех турнирах, в которых не отличался голевыми действиями.
Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений в каталонской Барселоне, Флуминенсе и Ницце.
Ранее донецкий Шахтер усилился форвардом Аякса Лассина Траоре и Педриньо из Бенфики.
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