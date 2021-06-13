Украина

С бразильским футболистом подписано соглашение на пять лет.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Бенфики Педриньо.

Соглашение с 23-летним бразильским хавбеком рассчитано на пять лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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