С бразильским футболистом подписано соглашение на пять лет.
Педриньо, ФК Шахтер
13 июня 2021, 16:30
Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Бенфики Педриньо.
Соглашение с 23-летним бразильским хавбеком рассчитано на пять лет.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.
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