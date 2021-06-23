Украина

Football.ua рассказывает, что из себя представляет новичок Шахтера бразилец Марлон.

Донецкий Шахтер представил уже третьего новичка в текущее трансферное окно и, судя по словам руководства клуба, приобретение защитника Марлона из Сассуоло станет последним в этой трансферной кампании "горняков".

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Мы проанализировали игру и карьеру этого футболиста и готовы поделиться своими наблюдениями и выводами.

Марлон

Позиция: ЦЗ

Возраст: 25 лет (07.09.1995)

Рабочая нога: правая

Рост, вес: 182 см, 80 кг

Академия, которая воспитала футболиста: Флуминенсе (Бразилия)

Последним на данный момент приобретением Шахтера стал бразильский центральный защитник Марлон. Для начала расскажем, что это за футболист, и как давно он появился на футбольных радарах.

В достаточно раннем возрасте Марлон начал подавать большие надежды и вызывался в ряды юношеских команд сборной Бразилии. В 2015-м году стал серебряным призером чемпионата мира U-20, проиграв в финале сборной Сербии со счетом 1:2.

После этого Марлон недолго оставался игроком Флуминенсе.

Уже летом 2016-го года молодого бразильца арендовала Барселона.

А уже в ноябре этого же года Марлон дебютировал в Лиге чемпионов за Барселону, заменив Жерара Пике в матче против шотландского Селтика.

Зимой 2017-го года Барселона выкупила контракт игрока у Флуминенсе за 2 миллиона евро.

Весной 2017-го Марлон успел дебютировать за Барселону в чемпионате Испании.

Казалось, что у молодого игрока действительно есть перспективы в каталонском клубе, но высокий уровень конкуренции в стане "сине-гранатовых" вынудил руководство испанского гранда отдать бразильца в аренду во французскую Ниццу сроком на 2 года с последующим правом выкупа за 20 миллионов евро. Но при этом Барселона оставляла за собой право беспрепятственно вернуть игрока из аренды следующим летом. И собственно этим правом воспользовалась.

Марлон провел за Ниццу всего один сезон и был основным, играя в центре обороны рядом с легендарным соотечественником Данте.

Но как мы уже писали, через год Барселона вернула футболиста и приняла предложение Сассуоло в размере 12 миллионов евро. И хотя этот бразилец так и не сумел заиграть в Барселоне. Каталонский клуб вполне может заносить приглашение этого игрока себе в актив, поскольку удалось заработать на перепродаже игрока 10 миллионов евро.

Последние три года Марлон небезуспешно выступал в составе Сассуоло.

Бразилец продолжал свое футбольное развитие несмотря на то, что выпал из числа молодых топ-талантов мирового футбола. Неудивительно, что с уходом из Барселоны его трансферная стоимость на transfermarkte снизилась с 10 миллионов евро до 6,5.

Теперь же давайте перейдем к игровым характеристикам Марлона. Ни для кого не секрет, что Марлон — это прямая замена Сергею Кривцову, а не Николаю Матвиенко. Во-первых, Матвиенко на данный момент — это лучший центральный защитник Шахтера, во-вторых, по своему профайлу Марлон все-таки ближе к Кривцову, ну и в-третьих, бразилец правша, а значит ему удобней действовать именно на позиции правого центрального защитника.

Если же посмотрим на статистические показатели прошлого сезона, то у Марлона и Кривцова они находятся приблизительно на одном уровне, особенно это касается оборонительных функций, но здесь надо понимать, что бразилец играл в итальянской Серии А, где его соперники были на порядок выше, чем соперники Кривцова. А также учитываем и тот факт, что Марлон играл в команде, которая не борется за призовые места в чемпионате Италии, а значит на него, как на футболиста обороны, нагрузка была гораздо выше.

Сильные стороны

Марлон — очень крепкий и физически сильный игрок. Он прекрасно чувствует себя в контактной игре и в силовых единоборствах. Собственно, по фотографиям можно увидеть, как этот футболист из сухого и подтянутого игрока с годами трансформировался в мускулистого и массивного парня.

И когда мы говорим, что он крепкий и сильный, то имеем в виду, что он чертовски крепкий и сильный. Обратите внимание на эпизоды борьбы Марлона против Ромелу Лукаку в последней встрече Сассуоло против Интера, которая состоялась в апреле. Бельгиец просто не знал, куда себя деть и не понимал, как действовать против человека, у которого мощи, как минимум не меньше. А ведь именно Лукаку многие называют одним из самых сильных таранных форвардов мира прямо сейчас.

Прежде чем рассказать, чем же еще силен Марлон мы бы хотели вспомнить слова Сергея Палкина после подписания контракта с этим футболистом:

"Прежде всего этот трансфер был прерогативой главного тренера. Марлон важен для построения той игры, той системы, которую проповедует Де Дзерби. Это ключевой игрок для атакующего футбола, ведь, как говорит Роберто, у него все начинается с обороны".

Мы попытались понять, что именно для построения атак Шахтера может дать Марлон. Если кто-то думает, что Сергей Анатольевич имел в виду, что бразилец обладает диагональными передачами в стиле Дмитрия Чигринского или Ярослава Ракицкого, то спешим сказать, что это не так. У него другие сильные качества — он очень хорош в работе с мячом. Он не выглядит тем центральным защитником, который при малейшем давлении спешит расстаться с мячом и стремиться отыграть назад на голкипера от греха подальше.

Есть такая поговорка: "Техничный защитник — враг команды". Есть в этом рациональное зерно, но с момента появления этой фразы прошло уже достаточно лет и футбол успел поменяться. Сейчас для достижения преимущества на тех или иных участках поля должен рисковать даже защитник, но только в том случае, если его техническое оснащение позволяет идти на такого рода риск. И иногда, такая игра не исключает "привозы", как, к примеру, в матче против Болоньи.

Но такова игровая философия тренера Де Дзерби — его команды не будут бездумно выбивать мяч вперед.

Возвращаемся к Марлону. Это очень техничный футболист для своего амплуа, который к тому же прекрасно чувствует себя под прессингом. Он смел, умело действует на последнем рубеже, не стесняясь играть рискованно с продвижением мяча. Такой футболист очень нужен командам, которым необходимо разбивать организованный высокий прессинг оппонента. Не лишним будет вспомнить Боруссию из Менхенгладбаха в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, которая просто задавила "горняков" на их же половине поля. Игрок такого профайла как Марлон мог бы помочь разбивать этот прессинг и выходить из обороны в атаку именно за счет своих индивидуальных качеств.

Несмотря на свои габариты Марлон техничен и достаточно быстро обращается с мячом, отлично ставит спину и пользуется преимуществами своих габаритов.

Слабые стороны

Откровенно слабых сторон при поверхностном изучении этого футболиста мы не увидели. Единственное, что бросилось в глаза, так это регулярность ошибок при выборе позиции в моменты фланговых верховых передач. Тут, как говорится, футболисту еще есть над чем работать.

Также можно отмечать, что Марлон проигрывал достаточно дуэлей 1 в 1, встречая своих оппонентов в статике. Этот бразилец обладает средними скоростными качествами и всегда старается максимально плотно играть с оппонентами. Если же быстрый и техничный соперник получает свободное пространство и Марлон не успевает ему навязать контактную борьбу, то могут возникать проблемы. Но, опять же, не забываем, что мы говорим о Серии А и соперники, с которыми возникали проблемы у Марлона — это Чиро Иммобиле, Криштиану Роналду, Лаутаро Мартинес и прочие. Надо понимать, что даже у самых лучших защитников мира возникают проблемы с этими форвардами.

Если же оценивать сам трансфер, то центральный защитник Шахтеру действительно был очень необходим. Травматичность Кривцова, отсутствие опыта у Бондаря, несостоятельность Витао и низкий уровень Хочолавы вынуждали руководство "горняков" сделать подобного рода трансфер еще зимой, но тогда было отрицание реальной ситуации. Сейчас менеджмент Шахтера пришел к осознанию действительно слабых мест команды и осуществил укомплектование действительно проблемных позиций.

Марлон — безусловное усиление. В 25 лет этот футболист уже имеет за плечами опыт игры на самом высоком уровне, но при этом его возраст позволяет рассчитывать на прогресс в будущем. Слабые места этого футболиста больше лежат в тактической плоскости, а значит есть все основания полагать, что он сумеет еще прибавить. Сильнее ли он Сергея Кривцова? Сильнее. Но вот, что же делать с лимитом на легионеров?

Ведь на поле должно быть четыре игрока с украинским паспортом, а из "железных" игроков основы пока только три: Трубин, Матвиенко, Степаненко. И то здоровье и возраст Тараса Степаненко — своего рода риск. И однозначно сейчас сказать нельзя, будет ли он готов и сумеет ли без травм провести следующий сезон. Корниенко вместо Исмаили? Мораес вместо новичка Траоре? Марлос, Судаков, Бондаренко, Мудрик, Конопля? Натурализация Алана Патрика? Впрочем, это уже тема для другого материала.

Сергей Горбаченко, Football.ua