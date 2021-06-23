Украина

Донецкий клуб показал своего последнего новичка в процессе работы.

Накануне, Football.ua сообщал о том, что донецкий Шахтер свершил трансфер уже экс-защитника итальянского Сассуоло Марлона.

Поскольку "горняки" уже находятся в активной части подготовки ко старту нового сезона, который станет для них первым под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, то новичку команды представилась возможность сразу влиться в тренировочный процесс.

Напомним, что Марлон стал уже 12-м бразильцем в составе "оранжево-черных", а всего на тренировочные сборы отправились 33 футболиста.