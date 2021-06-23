Украина

Специалист рассказал о молодых футболистах полтавчан.

Тренер молодежной команды Ворсклы Виталий Косовский рассказал о планах команды и признался, что тренерский штаб первой команды смотрит на молодых игроков.

"Я смотрю им в глаза и читаю, что желание тренироваться хоть отбавляй. Очень рад тому, что молодежь проявляет такое повышенное желание работать с первых дней.

26 июня проверим себя в спарринге с молодежкой Днепра-1. Сейчас у нас, как и у главной команды, интенсивные занятия по аэробике.

С 24 июня переходим на тренировку в двухразовом режиме – добавляем еще вечернюю работу с мячом. Время вспомнить, что мы умеем в чисто техническом плане".

"Больших изменений не предвидится. Мы хотим заявить группу юных перспективных ребят, в которых мы видим тенденции к росту в мастерстве.

Многие из тех, кто все еще работает с нами, уже интересны тренерам первой команды Ворсклы", — сказал Косовский.

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