Украина

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

В лучших традициях голливудских сюжетов, сборной Украине предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против команды, благодаря усилиям которой мы и оказались на данной стадии международного форума — Швеции.

Коллектив Янне Андерссона сумел занять первую строчку в группе E, в которой также принимали участие Испания, Словакия и Польша, поэтому недооценивать данного соперника точно не стоит. Тем более, что у скандинавской команды определенно остался зуб на Андрея Шевченко, который своим дублем на НСК Олимпийский испортил ей старт Евро-2012 (1:2).

Швеция — Украина онлайн трансляция матча Евро-2020

Что касается очных противостояний сборных Украины и Швеции, то их история встреч насчитывает всего четыре поединка, три из которых носили товарищеский характер. В этих баталиях мы уступали лишь раз — в августе 2011-го года (0:1).

Андрей Ярмоленко:

"Нет смысла сравнивать Евро-2012 и Евро-2020. Та Швеция, и эта – разные команды. Тренерский штаб нам покажет, за счет чего мы сможем их обыграть. Продемонстрируем хорошую игру.

Все ребята себя хорошо чувствуют. Последняя игра, конечно, сказалась. Мы физически не очень хорошо были готовы в матче с Австрией. Готовимся, готовимся… Должно быть все в порядке. У нас на два дня больше на подготовку, нежели у шведов. Постараемся это преимущество использовать".

Эмиль Форсберг:

"Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить "мы получим тех или тех", а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.

У Украины есть топ-игроки, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше".

Напомним, матч между Швецией и Украиной состоится 29 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.