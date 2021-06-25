Украина

Бразилец высказался об уходе из киевского клуба.

Динамо Киев накануне объявило о прекращении сотрудничества с нападающим Клейтоном. 25-летний бразилец попрощался с "бело-синими", поблагодарив за полученную возможность.

"Заканчиваю свой путь в Динамо с тремя титулами, полученным огромным опытом в тренировочном процессе и благодарностью за мой первый сезон в Европе, который завершился огромным успехом.

Спасибо, Динамо, успехов и храни вас Бог", — написал Клейтон в своем Instagram.



За время выступлений за Динамо, куда перешел в октябре 2020 года, Клейтон принял участие лишь в одном поединке за главную команду Динамо, в котором отметился результативной передачей.