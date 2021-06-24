Украина

Бразилец не впечатлил руководство киевского клуба.

Нападающий Динамо Клейтон покинул киевский клуб.

Официальный сайт "бело-синих" сообщает, что бразилец, который присоединился к киевскому коллективу осенью 2020 года, получил статус свободного агента.

За время выступлений за клуб форвард принял участие лишь в одном поединке за главную команду Динамо, в котором отметился результативной передачей.

Ранее Клейтон защищал цвета Атлетико Минейро, Васко да Гама, Баия, Коринтианс и Фигейренсе.

Напомним, что Динамо Киев продлило контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу до 2023 года.