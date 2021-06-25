Украина

Права на 24-летнего хавбека больше не принадлежат Шахтеру.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Александра Пихаленка на постоянной основе.

Прошлый сезон 24-летний украинец провел в стане днепровского клуба на правах аренды из донецкого Шахтера, однако сейчас стороны договорились о совершении полноценного трансфера.

Александр Пихаленок подписал с Днепром-1 долгосрочный контракт, который будет рассчитан на следующие четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В минувшей кампании украинский хавбек провел в футболке Днепра-1 15 поединков, в которых ему удалось отдать шесть результативных передач.