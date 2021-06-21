Невен Джурасек подтвердил, что продолжит свою карьеру в украинском клубе.
Невен Джурасек (справа), 24sata.hr
21 июня 2021, 19:10
Полузащитник загребского Динамо Невен Джурасек продолжит свою карьеру в составе Днепра-1.
"У меня был контракт со Славеном, но ничего конкретного. Я уже нахожусь в Украине и подписал контракт с Днепром-1", — приводит слова Джурасека Epodravina.
22-летний хорват начал свою карьеру в профессиональном футболке в составе второй команды загребского Динамо, после чего играл в аренде за Локомотиву и Вараджин в чемпионате Хорватии.
В минувшем сезоне Невен провел 34 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
Также футболист выступал за юношеские сборные Хорватии и пока за команду до 21 года, в составе которой провел пять матчей, забив один гол.
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