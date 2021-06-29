21-летний украинец продолжит карьеру в клубе из Петрово.
Иван Головкин, ФК Ингулец
29 июня 2021, 20:31
Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Ивана Головкина, последним клубом которого был херсонский Кристалл.
Финансовые детали и сроки контракта между петровским клубом и 21-летним украинцем не уточняются.
Отметим, что Иван Головкин является воспитанником академии донецкого Шахтера.
Ранее украинский хавбек выступал за Кристалл, за который в 27 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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