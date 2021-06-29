Украина

21-летний украинец продолжит карьеру в клубе из Петрово.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Ивана Головкина, последним клубом которого был херсонский Кристалл.

Финансовые детали и сроки контракта между петровским клубом и 21-летним украинцем не уточняются.

Отметим, что Иван Головкин является воспитанником академии донецкого Шахтера.

Ранее украинский хавбек выступал за Кристалл, за который в 27 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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