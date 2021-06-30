Украина

Украинский форвард высказался о своем пребывании в стане киевского клуба.

Бывший нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач отправился на предсезонный сбор с Динамо в Швейцарию, однако на данном этапе он пока не подписал с киевским клубом контракт. Украинский нападающий поделился эмоциями от пребывания в расположении "бело-синих".

"Ребята меня приняли тепло, я со всеми был знаком и раньше, в том числе, и лично, поэтому все отлично. Приехали на сбор, чтобы работать, мне очень приятно, что я нахожусь в таком коллективе, ведь Динамо — большой клуб с богатой историей. Команда является чемпионом страны, поэтому горд находиться в ее рядах. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы быть частью этого коллектива".

"27-й номер? Его мне выдали временно, а дальше посмотрим, что и как. Моя цель — по итогам сбора подписать контракт с Динамо. Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит, поэтому, думаю, каждый футболист хочет оказаться в этом клубе. Я буду делать все возможное, чтобы показать, на что я способен, и помочь Динамо".

"Конечно, в команде большая конкуренция, в Динамо все футболисты очень хорошего уровня, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в этом коллективе. Я к этому готов, стремлюсь и уверен, что именно в Динамо можно расти с каждым днем. Конечно, хочется здесь закрепится".

"Не могу сказать, что перерос уровень Ворсклы, поскольку Ворскла — также очень хорошая команда. Просто наступает момент, когда нужно что-то менять. Динамо — совсем другая команда, амбиций здесь больше, поскольку каждый год киевляне ставят задачу выигрывать чемпионат и Кубок страны, и все турниры, в которых принимают участие. Для меня это новый вызов, ведь я не каждый день борюсь за первое место".

"Мотивация от Лиги чемпионов? Конечно. Эмоции от игры в таком турнире невозможно передать словами. Я такого никогда не чувствовал, надеюсь, у меня будет такая возможность".

"В каждой команде тренер распределяет нагрузку по-разному. У каждого свои тренировки и подготовка. Конечно, здесь я ощутил, что много внимания уделяется физической подготовке. Нужно втягиваться, ведь после отпуска я такой работы не делал. В первые дни, конечно, будет тяжело, но я к этому готов – я знал, в какой клуб еду на сборы", — приводит слова Кулача официальный сайт Динамо.

Напомним, в минувшем сезоне Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, отметившись 15 голами в 21 поединке турнира, 5 из которых он забил благодаря реализованным пенальти.

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