Украина

Украинский форвард получил серьезную травму в матче Евро-2020 против Швеции и пропустить около шести месяцев.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией, однако исторический триумф "желто-синих" был омрачен ужасной травмой форварда Артема Беседина.

Защитник шведской команды Маркус Даниэльсон во время отбора мяча "въехал" прямой ногой в колено украинского форварда. Несмотря на то, что швед был первым на мяча, арбитр показал ему красную карточку после просмотра VAR.

Выступления Артема Беседина на Евро-2020 завершились. Он вернулся в Киев, где прошел МРТ-обследование. О его результатах рассказал главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун в комментарии официальному сайту Динамо:

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения".

"От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму".

"Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев".

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