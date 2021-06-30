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Украинский форвард получил травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией, однако исторический триумф "желто-синих" был омрачен ужасной травмой форварда Артема Беседина.

Защитник шведской команды Маркус Даниэльсон во время отбора мяча "въехал" прямой ногой в колено украинского форварда. Несмотря на то, что швед был первым на мяча, арбитр показал ему красную карточку после просмотра VAR. После матча Даниэльсон принес извинения Беседину, признав свою ошибку.

"Я видел повтор эпизода на фото. Это выглядит жутко. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи использовали VAR и решили, что это красная карточка. Вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым решением".

"У меня не было намерения нанести ему травму. Я сказал ему это, и надеюсь, что он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил. Видимо, он принял мои извинения", — приводит слова Даниэльсона Aftonbladet.

Напомним, что результатом этого столкновения стали подозрения у Артема Беседина на повреждение крестообразных связок колена.

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