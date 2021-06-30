Другое

Football.ua представляет вашему вниманию реакцию зарубежной прессы на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией. Предстоящее противостояние с командой "трех львов" отложим в сторону, а пока немного растянем полученное удовольствие от исторического выхода подопечных Андрея Шевченко в четвертьфинал чемпионата Европы, первого в истории страны!

Смотрите также: Видео голов и обзор матча Швеция — Украина

И пусть к игровым аспектам у украинских болельщиков и экспертов есть определенные вопросы, то вот к самоотдаче наших футболистов — отнюдь нет. Давайте же взглянем, были ли эти самые вопросы у наших зарубежных коллег, а также фанатов и экспертов, и посмотрим на их реакцию на победу сборной Украины над Швецией.

Корреспондент по сборной Швеции Суджай Дутт, который информировал о всех ключевых событиях внутри команды Янне Андерссона во время Евро-2020 на официальном сайте УЕФА, не скрывал своего разочарования после финального свистка.

"Янне Андерссон говорил, что Швеция готова ко всем сценариям. Было ли в их числе удаление центрального защитника в дополнительное время? Оставшись в меньшинстве, Швеция провела остаток времени в обороне и надеялась на серию пенальти. Казалось, так и будет, но соперник забил в добавленное время второго овертайма. Очень тяжелое поражение для сборной Швеции, ведь она могла победить в основное время", — резюмировал Суджай Дутт.

Официальная пресс-служба УЕФА не могла не отметить украинского форварда Артема Довбика, который забил победный гол сборной Украины на 121-й минуте после выхода на замену и стал одним из главных героев матча:

✅Первый гол за Украину

✅Суперсаб

✅Национальный герой

💙💛Артем Довбик💪

✅ First goal for Ukraine

✅ Super substitute

✅ National hero



🇺🇦 Artem Dovbyk 💪@uafukraine | #EURO2020 pic.twitter.com/l70XHPSRUR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Неописуемая реакция полузащитника Александра Зинченко, которого УЕФА признал лучшим игроком матча против Швеции благодаря его голу и ассисту, также не осталась без внимания:

Гол✅ Ассист✅

Украина непобедима, когда Александр Зинченко забивает гол (6 побед, 1 ничья)💪

Goal ✅ Assist ✅



Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) 💪@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

💙💛Это многое значит!

Бывший шведский полузащитник Ким Чельстрем, повесивший бутсы на гвоздь в 2017 году, считает, что в моменте с победным голом Артема Довбика сборной Швеции "просто не повезло".

"Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков — Швеция покидает турнир", — считает Чельстрем.

А вот левый вингер Галатасарая Джимми Дурмаз, не попавший в заявку сборной Швеции на Евро-2020, предположил, что причиной поражения его команды являются слишком поздние замены тренерского штаба.

"Мы контролировали большую часть игры, и, когда мы потеряли импульс, возможно, замены следовало сделать раньше, чтобы мы могли вырвать победу до дополнительного времени. Многие игроки молоды, и мы надеемся, что они извлекут уроки из этого поражения и станут сильнее для будущих турниров", — заявил Дурмаз.

Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий экспертом на BBC Sport и BT Sport, и вовсе подставил под сомнение решение арбитра в эпизоде с удалением Маркуса Даниэльсона после фола на Артеме Беседине в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

"Это не красная карточка. Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор снова превратил безобидный эпизод в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно. Когда вы играете в мяч, практически невозможно убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получил травму в этот момент не является фолом, не говоря уже о красной карточке", — написал англичанин в своем Twitter.

Позднее Линекер опубликовал другой эпизод из данной встречи и добавил комментарий: "Это тоже красная? Никакой разницы?"

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

Реакция Линекера вызвала в Сети огромный ажиотаж. Так, спортивный журналист Озгюр Куртоглу вступил с легендой английского футбола в дискуссию, встав на сторону Артема Беседина.

"Это то, что вы защищаете, чтобы быть частью футбола. Не могу понять почему, честно говоря. Это не имеет значения. Надеюсь, вы продолжите "гнуть свою линию", когда он [Беседин] завершит карьеру. Cпокойной ночи", — написал Куртоглу.

"Фотографии невероятно обманчивы", — ответил Линекер.

"Думайте так и дальше, честно. Ему [Беседину] потребовалось десять минут, чтобы добраться до другой стороны поля с пакетом со льдом размером с его чертову голову, обернутым вокруг ноги, на которой он не мог стоять. Понятия не имею, почему мы вообще это обсуждаем", — подытожил Куртоглу.

Бывший шведский арбитр ФИФА Юнас Эрикссон, ныне работающий экспертом на STV, признал, что Маркус Даниэльсон получил заслуженную красную карточку за фол на Артеме Беседине.

"К сожалению, удаление абсолютно правильное. Отбор ставит под угрозу безопасность соперника — даже если Даниэльсон совершил это ненамеренно, или если украинец действительно наткнулся на вытянутые ноги или ступни Даниэльссона. Когда дело доходит до нечестной игры, намерение всегда является второстепенным следствием. То есть то, что происходит, важнее намерений игрока", — заявил Эрикссон.

Ну и, конечно, не можем не завершить нашу подборку традиционной реакцией иностранных болельщиков в соцсетях.

"Меня не удивляет, что Украина вышла в четвертьфинал. Англии не следует относиться к ним легкомысленно".

"Сине-желтая команда одержала победу над желто-синей командой. Фанаты в восторге, в замешательстве".

"Я очень рад победе Украины. Удачи в следующей непростой игре против Англии, но, наверное, я не думал, что обе эти команды дойдут так далеко в турнире. Должна быть отличная игра в субботу".

"Поздравляю Украину. Что за команда! Увидимся в Риме".

"Хорошее выступление от Украины, но что это за спортивный бюстгальтер [на Довбике]?"

"Единственным героем сборной Украины стал арбитр".

Ответ другого пользователя был немногословным, но идеально описывающим ситуацию😏😁

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.