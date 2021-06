В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией. Предстоящее противостояние с командой "трех львов" отложим в сторону, а пока немного растянем полученное удовольствие от исторического выхода подопечных Андрея Шевченко в четвертьфинал чемпионата Европы, первого в истории страны!

И пусть к игровым аспектам у украинских болельщиков и экспертов есть определенные вопросы, то вот к самоотдаче наших футболистов — отнюдь нет. Давайте же взглянем, были ли эти самые вопросы у наших зарубежных коллег, а также фанатов и экспертов, и посмотрим на их реакцию на победу сборной Украины над Швецией.

Корреспондент по сборной Швеции Суджай Дутт, который информировал о всех ключевых событиях внутри команды Янне Андерссона во время Евро-2020 на официальном сайте УЕФА, не скрывал своего разочарования после финального свистка.

"Янне Андерссон говорил, что Швеция готова ко всем сценариям. Было ли в их числе удаление центрального защитника в дополнительное время? Оставшись в меньшинстве, Швеция провела остаток времени в обороне и надеялась на серию пенальти. Казалось, так и будет, но соперник забил в добавленное время второго овертайма. Очень тяжелое поражение для сборной Швеции, ведь она могла победить в основное время", — резюмировал Суджай Дутт.

Официальная пресс-служба УЕФА не могла не отметить украинского форварда Артема Довбика, который забил победный гол сборной Украины на 121-й минуте после выхода на замену и стал одним из главных героев матча:

Первый гол за Украину

Суперсаб

Национальный герой

Артем Довбик

✅ First goal for Ukraine ✅ Super substitute ✅ National hero 🇺🇦 Artem Dovbyk 💪 @uafukraine | #EURO2020 pic.twitter.com/l70XHPSRUR

Неописуемая реакция полузащитника Александра Зинченко, которого УЕФА признал лучшим игроком матча против Швеции благодаря его голу и ассисту, также не осталась без внимания:

Гол Ассист

Украина непобедима, когда Александр Зинченко забивает гол (6 побед, 1 ничья)

Goal ✅ Assist ✅ Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) 💪 @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS

💙💛Это многое значит!

Бывший шведский полузащитник Ким Чельстрем, повесивший бутсы на гвоздь в 2017 году, считает, что в моменте с победным голом Артема Довбика сборной Швеции "просто не повезло".

"Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков — Швеция покидает турнир", — считает Чельстрем.

А вот левый вингер Галатасарая Джимми Дурмаз, не попавший в заявку сборной Швеции на Евро-2020, предположил, что причиной поражения его команды являются слишком поздние замены тренерского штаба.

"Мы контролировали большую часть игры, и, когда мы потеряли импульс, возможно, замены следовало сделать раньше, чтобы мы могли вырвать победу до дополнительного времени. Многие игроки молоды, и мы надеемся, что они извлекут уроки из этого поражения и станут сильнее для будущих турниров", — заявил Дурмаз.

Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер, работающий экспертом на BBC Sport и BT Sport, и вовсе подставил под сомнение решение арбитра в эпизоде с удалением Маркуса Даниэльсона после фола на Артеме Беседине в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

"Это не красная карточка. Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор снова превратил безобидный эпизод в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно. Когда вы играете в мяч, практически невозможно убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получил травму в этот момент не является фолом, не говоря уже о красной карточке", — написал англичанин в своем Twitter.

Позднее Линекер опубликовал другой эпизод из данной встречи и добавил комментарий: "Это тоже красная? Никакой разницы?"

