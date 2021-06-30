Украина

Специалист рассказал о товарищеском матче на сборах.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Сенкт-Йоханном в рамках спарринга (5:0).

"У нас сильная команда, много талантливых игроков, которые сыграли хороший матч. Мы играли двумя разными составами, чтобы все продолжали ту работу, которая была на тренировках. В следующем матче снова сыграем двумя составами.

Мы упорно работали последние дни, и я доволен тем, как прошел первый спарринг. Физически команда чувствует себя хорошо, а спарринг был отличным тестом. Многие игроки хорошо вошли в матч, и я доволен как первым, так и вторым таймом".

Завтра у ребят выходной. Я очень жду возвращения игроков сборной Украины. Жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего на Евро", — сказал Де Дзерби.

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