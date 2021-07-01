Украина

Клуб попрощался с рядом футболистов.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил об уходе целого ряда футболистов.

Команду покинул Евгений Гальчук. С 2013 года вратарь наиграл 134 матча, в том числе и в Лиге Европы.

Игорь Тищенко также более не является игроком клуба. На его счету 200 матчей за "азовцев".

Игорь Кирюханцев сыграл за Мариуполь 77 матчей. Он присоединился к клубу в 2017 году.

Также клуб объявил об уходе Назария Муравского и Эльдара Кулиева.

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